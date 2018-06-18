В российском Battle.net продают товары за евро по новой стоимости

Как стало известно, в российском онлайн-сервисе Battle.net товары стали продавать в евро вместо рублей, что несколько часов назад заметили пользователи.

Отмечается, что это может быть ошибкой, поскольку с появлением европейской валюты значительно выросла общая цена продукции, которая теперь сопоставима со стоимостью товаров в Европе. Сотрудники Blizzard уже успели сообщить о том, что возникла техническая неполадка, из-за которой некоторым игрокам может быть представлена неверная информация о стоимости товаров и возникать трудности с доступом в магазин.

Также стоит отметить тот факт, что Blizzard изменит турнирную систему Hearthstone и увеличит призовой фонд. На первом этапе планируется провести несколько сотен квалификаций, которые будут являться отборочными турнирами. Они стартуют весной и дадут возможность всем желающим попробовать свои силы в киберспорте. Вторым этапом пройдут «Живые чемпионаты» по приглашениям. Количество участников пока что неизвестно, но туда попадут те, кто покажет лучшие результаты на первом этапе. В обоих этапах разыгрывают около 250 тысяч долларов.

Компания Valve пересмотрела систему отчислений при продаже игр через Stream, было объявлено о новых правилах распределения доходов от продаж. В результате этого разработчики и издатели будут получать тем больше денег, чем больше они продают товаров. Речь идет о доходов с такой продукции как комплекты игр, дополнительные материалы, внутриигровые покупки и прочее.