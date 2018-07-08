Дизайн Google Play подвергся изменениям

Стало известно, что магазин приложений Google Play подвергся значительным изменениям. Американская компания начала выпускать обновления для Google Play, которые внедряют абсолютно новый интерфейс в фирменный магазин приложений. Google сообщил о грядущих изменениях в дизайне в апреле этого года.

Тогда же и были опубликованы скриншоты, на которых можно увидеть изменившееся боковое меню. Обновление уже получило распространение в некоторых регионах, поскольку происходит поэтапно.

Также стоит отметить тот факт, что компания Google может в течение двух лет закрыть популярный мессенджер Hangouts, оставив его только корпоративным клиентам сервиса GSuite. Основной проблемой развития приложения является то, что на рынке конкуренция значительно высока, поэтому фирма начала сокращать выделяемые на него ресурсы. Так за последнее время был прекращен выпуск обновлений для Hangouts. Еще одним ударом по сервису стало отключение интеграции с SMS-сообщениями.

Примечательно, что голосовой помощник Google станет вежливо отвечать добрым пользователям, он будет благодарить пользователей, которые общаются с ним культурно. Разработчики не уточнили того, будет ли помощник грубо отвечать на агрессию в свою сторону от несдержанных пользователей.

Кроме того, сотрудники компании Google выступили против цензуры в Китае. Они призвали руководство не запускать поисковика при таких условиях. Отмечается, что это может создать прецедент для других стран. А цензура поспособствует распространению неверной информации, выгодной правящей верхушке, а представителей маргинальных слоев общества заставят замолчать.