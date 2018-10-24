Стало известно, как разработчики игр вытягивают деньги у геймеров

Эксперты смогли вычислить распространенные у разработчиков игр приемы, с помощью которых они вытягивают деньги у пользователей несмотря на то, что сами приложения являются бесплатными. Выяснилось, что для многих геймеров не проблема совершать микроплатежи, однако, некоторые не могут устоять.

Почти каждый, что за последние несколько лет устанавливал какую-либо игру на своем планшете или телефоне, сталкивался с необходимостью микроплатежей. Несмотря на то, что их действительно можно игнорировать, иногда случаются все же неприятности. Эксперты приводят историю, которая произошла в Великобритании. 10-летний мальчик взял кредитную карту у матери и потратил 1193 фунта на покупку X-box. А 38-летний мужчина из США даже сел в тюрьму. Оказалось, что он спустил с государственного счета почти 90 тысяч долларов на мобильную стратегию Game of War.

Оказалось, разработчики используют известные психологические приемы. Так, например, распространенным является «эффект приманки». Он также широко применятся в кинотеатрах. При покупке попкорна потребителю дают на выбор три ведра разного объема. Однако стандартный покупатель думает так: маленького будет слишком мало, а цена среднего не так отличается от стоимости большого, поэтому беру большое. Многие уверены, что средний объем введен специально и популярностью не пользуется. Точно так ж происходит и в играх. Пользователю предлагают три варианта. Как правило, он выбирает наиболее дорогостоящий.

Еще одним распространенным способом выманить деньги является использование бесплатных версий. Например, игроку предлагают пройти несколько уровней бесплатно, а остальные – за деньги. Геймера одолевает сильное искушение, поскольку он уже привык пользоваться определенными преимуществами просто так. Очень популярным способом является торг. Например, в случае проигрыша игроку предлагают начать сначала или продолжить с того же места, но за дополнительные расходы.