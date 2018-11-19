Компания Apple перекрасила логотип в красный цвет, приняв участие в неделе борьбы со СПИДом

Сегодня, 17:59 \\ Техника и технологии

Как стало известно, Компания Apple перекрасила свои логотипы в красный цвет. Любой желающий может увидеть изменения в Apple Store. Первые числа декабря ознаменованы началом недели борьбы со СПИДом, и в американская компания тоже приняла в этом участие.

Отмечается, что Apple часто участвует в общественных проектах, которые направлены на борьбу с такого рода заболеваниями. Кроме того, производитель выпускает продукцию красного цвета, средства с продажи которой направляются в благотворительные фонды. За 12 лет существования удалось собрать более 600 миллионов долларов. На официальном сайте компании есть вся исчерпывающая информация.

Также стоит отметить тот факт, что американская компания проводила расследование о взятках своим сотрудникам в Китае. Примечательно, что сотрудникам запрещено принимать любые формы подношений и ходить на званые обеды за счет принимающей стороны. За последний год в группе менеджеров Apple произошли перестановки в этом году. Группу покинули два сотрудника руководящего звена и двое подчиненных.

Американский производитель может увеличить толщину смартфонов. Это связано с тем, что многие пользователи отметили значительный недостаток, суть которого заключается в отсутствии удобств при использовании тонких устройств, поскольку они постоянно выскальзывают из рук.

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Автор - Алевтина Сергеева
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