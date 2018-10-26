Tesla начала производить по тысяче электромобилей в сутки

Портал Electrek сообщает, что компания Tesla вышла на новый уровень производства: теперь она производит по тысяче электромобилей в сутки.

Речь идет об электромобилях Model 3. Глава компании Илон Маск оповестил своих подопечных о достижении нового уровня производства, разослав уведомления. Известно, что Tesla давно ставила перед собой цель выпускать тысячу электрокаров в день, как подтвердил Маск. Теперь сотрудники должны в дальнейшем работать так, чтобы сохранить этот показатель. Как отметил в сообщении Маск, главным приоритетом должно быть производство тысячи моделей в сутки без потери качества.

Предприниматель отметил, что самое тяжелое в производственном процессе – работа над кузовом. Этому моменту будет уделено особое внимание. Также, работникам Tesla предлагается решить проблему слишком больших расходов на производстве.

Электромобиль Model 3 является бюджетной вариацией Model X и Model S. Авто способно преодолеть 350 км без подзаряда. Электрокар может разогнаться максимум на 210 км в час, до 100 км в час авто разгоняется меньше, чем за 6 секунд. Стартовая цена – 35 тысяч долларов.

Офис компании Tesla расположен в Пало-Альто в штате Калифорния. Илон Маск основал производство в 2003 году. Сейчас Tesla уже не ограничивается только работой над электромобилями. Она также выпускает солнечные батареи.