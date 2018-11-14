Китай получает от автопроизводителей данные о владельцах электрокаров

Сегодня, 15:24 \\ Техника и технологии

Всемирно известные производители электрокаров тайно передают данные о владельцах своих автомобилей правительству Китая, как передает Associated Press.

По сообщению издания, таких автомобильных гигантов насчитывается около 200. Среди них Tesla, Volkswagen, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan, Mitsubishi. Уже сегодня они вынуждены делиться с КНР сведениями о владельцах авто, а также местоположении электрокаров. В Пекине утверждают, что это является обязательным исполнением закона страны. Также, передача данных нужна для гарантии безопасности общества, роста инфраструктуры и недопущения мошеннических схем с субсидиями.

Сообщается, что все автопроизводители согласились на сделку с Компартией, так как им пообещали субсидии. Детали соглашения остаются не известными. Согласно договоренности, автомобильные компании уже снабжают КНР такими сведениями как местоположение, состояние батареи и данные о работе двигателей. Эти данные могут пригодиться правительству для слежки за своими гражданами. В штатах, к примеру, наблюдается обратное: власти и правоохранительные органы тоже могут получить такие данные, но только через суд и в случае криминального расследования.

Одной из главных причин, почему КНР хочет получать сведения о владельцах электрокаров, является стремление государства быть №1 в развитии технологий. Летом текущего года стало известно о планах китайского правительства оснастить автомобили RFID-чипами.

На территории КНР для контроля над личной жизнью человека используется система искусственного интеллекта под названием «Зоркие глаза». В зависимости от того, как человек ведет себя, ему присваивается соответствующий социальный рейтинг.

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Автор - София Волкова
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