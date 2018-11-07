Samsung представил в России первый телевизор с искусственным интеллектом

Корейская компания презентовала в России новинку. Samsung представил "телевизор будущего". Он называется Q900R QLED 8K Smart TV и создан на основе искусственного интеллекта.

Эксклюзивная премьера гаджета состоялась в Москве накануне. 29 ноября компания представила широкой аудитории уникальный телевизор. Известно, что он оснащен дисплеем с разрешением 7680 x 4320 пикселей. О новинке рассказал кинорежиссер и продюсер Илья Найшуллер. По его словам, устройство активно использует в работе технологию искусственного интеллекта. Он отметил, что гаджет оснащен функцией голосового управления, а также поддерживает расширенный динамический диапазон Q HDR 8K и технология HDR 10+.

В телевизоре установлен процессор Samsung Quantum Processor 8K. Благодаря ему устройство может распознавать контент любого качества и автоматически повышать разрешение 8K. Также телевизор обладает функцией AI Upscaling. Она включает в себя возможность улучшения звука. А технология Direct Full Array Elite позволяет управлять подсветкой гаджета.

Телевизор представлен двумя моделями с диагоналями 75 и 85 дюймов соответственно. Цены на них установлены в размере 699 900 и 1 499 900 руб. Известно, что производство находится на заводе компании в Калужской области. Разработчики намерены расширить модельный ряд образцами с иными размерами диагоналей уже к следующему году.