Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

Сегодня, 14:14 \\ Техника и технологии

Инновационные характеристики обеспечит технология, совмещающая две матрицы. 22 ноября её зарегистрировали в Всемирной организации интеллектуальной собственности.

 Sony оформила новый патент на основе двух других. Похожие технологии корпорация уже регистрировала в Японии и США. Главной особенностью смартфонов являются прозрачные экраны. Судя по концептам, они получат три режима отображения: полностью прозрачный, непрозрачный и полупрозрачный.

 

Чтобы добиться такого эффекта, разработчики задействуют две матрицы. Одна из них будет изучать свет, а другой предстоит поглощать его или пропускать. В первом случае изображение будет обычным, во втором - прозрачным. В то же время, смартфон можно будет использовать с двух сторон.

Sony не ограничивается одной характеристикой и планирует сделать новые экраны гибкими. К примеру, их можно будет скатывать в рулон или раскладывать, подобно книге. Вполне возможно, прозрачность обретет первая гибкая модель смартфона в истории корпорации.

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Автор - Александр Лубяной
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