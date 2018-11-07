Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

Инновационные характеристики обеспечит технология, совмещающая две матрицы. 22 ноября её зарегистрировали в Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Sony оформила новый патент на основе двух других. Похожие технологии корпорация уже регистрировала в Японии и США. Главной особенностью смартфонов являются прозрачные экраны. Судя по концептам, они получат три режима отображения: полностью прозрачный, непрозрачный и полупрозрачный.

Чтобы добиться такого эффекта, разработчики задействуют две матрицы. Одна из них будет изучать свет, а другой предстоит поглощать его или пропускать. В первом случае изображение будет обычным, во втором - прозрачным. В то же время, смартфон можно будет использовать с двух сторон.

Sony не ограничивается одной характеристикой и планирует сделать новые экраны гибкими. К примеру, их можно будет скатывать в рулон или раскладывать, подобно книге. Вполне возможно, прозрачность обретет первая гибкая модель смартфона в истории корпорации.