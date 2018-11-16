ЕА предоставляет временный доступ к Battlefield V по просьбе игрока

Желающие смогут бесплатно опробовать новинку в течение 7 дней. О такой акции поддержка компании сообщила на странице в Twitter.

Предложение действует до 17 часов 1 декабря, то есть сутки с момента публикации. Владельцам персональных компьютеров достаточно отправить в директ аккаунта ЕА Help просьбу в виде хэштега #TRYBFV.

Вскоре после этого поддержка предоставит игрокам доступ к Battlefield V по бесплатной подписке Origin Access Basic. Она действует временно и истечет ровно через неделю. До конца этого срока стоит отменить подписку, чтобы сервис Origin автоматически не списал с карты следующий платеж - 299 рублей.

Battlefield V от студии DICE вышла на рынок 20 ноября 2018 года. Атмосфера игры погружает пользователей PC, PS4 и Xbox One в события Второй мировой войны.