Единая база данных граждан заработает в России в 2021 году

Сегодня, 18:01 \\ Техника и технологии

В конце 2021 года заработает НСУД – Национальная система управления данными. Она будет представлять собой некую единую базу данных по учету граждан и бизнеса.

25 ноября прошло обсуждение внедрения единой базы данных исполнительными лицами государственной программы «Цифровая экономика». НСУД будет включать в себя все сведения о россиянах и о бизнесе (товары, компании, объекты). Основная часть работы должна быть готова уже в 2019 году.

В 2020-2021 будет разрабатываться нормативная база НСУД. Принятые стандарты данных НСУД будут запущены во всех государственных органах. К полноценному использованию система будет готова в конце 2021 года.

В России зафиксировано около 300 информационных систем. Из-за этого большая часть данных уже устаревшая. Создание НСУД поможет решить эту проблему. Предполагается, что НСУД также поможет бизнесу проще взаимодействовать с государством. Физические лица смогут намного быстрее получать необходимые госуслуги.

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Автор - София Волкова
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