Сеть отелей Marriott подверглась кибератаке: утеряны данные 500 млн. гостей

Сеть отелей Marriott International сообщила сегодня о кибератаке на базы данных своих отелей Starwood Hotels & Resorts. Вследствие этого в открытом доступе могут оказаться данные 500 млн. клиентов гостиниц.

Сторонний доступ к базе данных был обнаружен 8 сентября. Marriott предполагает, что произошла утеря данных о 500 млн. клиентов, которые пользовались услугами отелей Starwood. Однако на данный момент еще не проведено сравнение атакованной базы с запасной, чтобы узнать точнее масштабы утечки.

Среди утерянных данных есть такие важные сведения о постояльцах, как имена, адреса почт, телефонные номера, e-mail адреса, паспортные данные, сведения о счетах плательщиков, даты рождения, пол, подробности въезда и выезда.

Marriott уже ведет сотрудничество с соответствующими органами в урегулировании инцидента. Расследование уже показало, что баз находилась под угрозой кибератаки с 2014 года. В течение этого времени происходило похищение личных данных постояльцев.

Все гости отелей могут узнать о сохранности своей личной информации непосредственно в компании – с помощью звонка или обращения онлайн, как сообщил генеральный директор отеля.

Marriott International владеет более чем 6 тысячами гостиниц в 130 странах по всему миру. Доход компании по состоянию на 2017 год – 22 млрд. долларов.