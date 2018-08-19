Xiaomi выпустила умный дверной звонок с распознаванием лиц и функцией преобразования голоса

Умный дверной звонок от Xiaomi получил название Zero intelligent video doorbell и «ценник» в 29 долларов. За эту сумму покупатель получит не просто кнопку с динамиком, а ряд полезных и необычных функций.

Компания Xiaomi выпустила умный дверной звонок. Необычный гаджет от китайского производителя оснащен рядом полезных функций, которые пригодятся для безопасности и комфорта.

Дверной звонок оснащен функцией распознавания лиц и опцией преобразования голоса. Гаджет «видит» подошедшего к двери человека и оповещает об этом владельца жилья. Хозяину на его смартфон приходит уведомление еще до того, как гость нажмет на кнопку звонка. Звонок распознает лица на расстоянии до 3 метров.

Гаджет сможет отправлять хозяину жилья видео, а рассылку таких уведомлений можно подключить сразу к нескольким смартфонам. Если родители оставили своего ребенка одного дома, то они сразу же могут узнать, кто подошел к двери. Владельцы жилья смогут дистанционно поставить запрет на открытие дверей или же наоборот позволить гостю войти. Родители смогут передать через звонок команду для ребенка, сказав ему, что нужно делать. Опция преобразования голоса также пригодится для безопасности. Ребенок, находящийся дома один, сможет ответить непрошенным гостям через звонок, а гаджет преобразует голос в голос взрослого мужчины.

Звонок будет работать даже тогда, когда в квартире отключат свет. Гаджет имеет батарею, которой хватит на 6 месяцев работы. Помимо 29 долларов покупателю придется заплатить еще 4 доллара за беспроводной приемник, который нужно устанавливать внутри помещения. Ранее компания Xiaomi выпустила умный замок, который можно открыть сразу 6 способами.