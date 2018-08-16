Сбербанк отразил шесть мощнейших DDoS-атак за два дня

Злоумышленники маскировали вредоносный софт под системные программы. Об этом рассказал заместитель председателя Станислав Кузнецов.

DDoS-атаки состоялись 28 и 29 ноября. Шесть попыток взлома путем спуфинга длились в общем около полутора часов. Мощнейшая атака растянулась на 27 минут. Представитель Сбербанка заявил, что хакеры использовали не менее 100 серверов, расположенных в шести государствах. И действовали "весьма профессионально". В частности, анализировал механизмы защиты банковской системы и скрывал свои адреса. По мнению сотрудников Сбербанка, атаку вели из-за рубежа.

Несмотря на беспрецедентный уровень киберугрозы, ресурсы организации остались невредимыми. Системе за два удня удалось выдержать оборону и полностью отразить все атаки. Всю полученную информацию руководство Сбербанка отправило государственным органам.