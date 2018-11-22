Воздушное такси Volocopter оборудуют под "скорую помощь"

Новую модификацию мультикоптеров испытают в немецкой Баварии возле городов Ансбах и Динкельсбюль. Об этом пишет издание AirMed & Rescue.

Электротранспорт Volocopter обладает большим преимуществом перед медицинскими вертолетами. Последним нужно около получаса на подготовку к полету. А воздушное такси компании ADAC Luftrettung можно поднимать в воздух за считанные минуты. Сэкономленное время может стать решающим фактором при спасении жизни пациента.

Разработчики оборудуют несколько моделей мультикопеторов под нужды "скорой помощи". Пригодность Volocopter к медицинским задачам будут тестировать в Германии несколько месяцев. Пилотам предстоит выполнить летные сценарии, с которыми может столкнуться спасательная техника. Бюджет проекта составляет порядка 500 тысяч евро. До конца 2019 года создатели доложат, может ли мультикомптер стать полноценным средством для "скорой помощи".

Volocopter летает на скорости до 100 километров в час благодаря 18 роторным винтам, расположенным кольцом вокруг небольшой кабины. Максимальная грузоподьемность аэротакси составляет 160 килограммов. С таким весом на борту Volocopter способен пролететь 27 километров при 70 километрах в час.