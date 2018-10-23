3D-принтер напечатает мост для жителей Шанхая

В КНР поставят первый в мире мост через реку, изготовленный на принтере.

Шанхайский инновационный парк станет первым местом на планете, где будет установлен пешеходный мост, изготовленный на 3D-принтере. Конструкция позволит посетителям преодолеть реку коротким путем. На создание моста планируют потратить всего 35 дней. Он будет иметь S-образный профиль, длинной 15 метров. Данную информацию сообщило издание «Шанхай жибао».

Для изготовления моста на принтере будет использоваться специальный пластик, с вкраплениями стекловолокна. Это позволит добиться значительного упрочнения сооружения. 3D-принтер сам будет смешивать материалы, прежде чем начинать печать. Фрагмент моста, толщиной 4 миллиметра, будет изготавливаться около 8 часов. Прежде чем пустить по конструкции людей, она пройдет множество испытаний на безопасность. Инженеры рассчитали, что на один квадрат моста можно давать 230-килограммовую нагрузку. Эксплуатировать конструкцию позволено 30 лет. В дальнейшем, испорченные фрагменты можно будет снова напечатать.