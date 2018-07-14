В Татарстане испытали грузовой дрон по прозвищу "русский Халк"

Сегодня, 11:06 \\ Техника и технологии

Беспилотник от казанской компании SKYF в очередной раз показал свои возможности в действии. Теперь разработчики готовятся к серийному производству модели.

 Российский грузовой дрон накануне представили на международной выставке техники CES 2018. Зарубежные СМИ дали ему прозвище "русский Халк" за размеры и подъемную силу. Ведь SKYF способен унести груз весом до 250 килограммов. При этом сама конструкция довольно тяжелая - взлетная масса составляет 600 килограммов.

Платформу поднимают два несущих винта на крыльях. Их питают восемь электромоторов. Чем тяжелее объект - тем меньше топлива беспилотник может унести с собой. Поэтому при 50 килограммах "русский Халк" пролетит 350 километров, а при сотне - около 200. В среднем, он может находиться в воздухе до 8 часов.

 

Ранее SKYF уже испытали морозом. Теперь создатели снова подняли машину в воздух на аэродроме Краишево в Татарстане для демонстрации заказчикам. Из-за сильного ветра дрон пришлось сначала прогреть. Однако в итоге он поднялся в воздух и успешно выполнил летную программу без груза. Вскоре дрон будут применять для распыления удобрений в полях и других сельскохозяйственных задачах.

Уже в 2020-м сотрудники SKYF намерены ежегодно выпускать 100 "русских Халков". Их планируют сдавать предпринимателям в качестве воздушных тракторов. Стоимость аренды оценивают в 100 евро в час, что составляет порядка 7,5-8 тысяч рублей. Возможными арендаторами являются российские нефтяные компании "Газпромнефть-Снабжение" и "Славнефть". Кроме того, проектом интересуются в Саудовской Аравии и Турции. Вполне возможно, более компактный беспилотник сможет заменить вертолеты.

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Автор - Александр Лубяной
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