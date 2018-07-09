Как защитить аккаунты от взлома: эксперты Роскачества дали советы по интернет-безопасности

Эксперты по безопасности из компании Group-IB вместе со специалистами из Центра цифровой экспертизы Роскачества составили список рекомендаций, которые помогут пользователям соцсетей обезопасить свои аккаунты. свои советы они приурочили к Международному дню защиты информации, который отмечается 30 ноября.

Эксперты Роскачества дали советы по интернет-безопасности. Специалисты рассказали, как защитить аккаунты в социальных сетях от взлома. Одним из самых популярных способов взлома является фишинг – заполучение личных данных о пользователе. Мошенники, получая приватные данные о юзере, начинают его шантажировать и требовать выкуп. Специалисты советуют посещать лишь «чистые» сайты и отказаться от переходов на подозрительные ссылки.

Важно часто проверять гаджеты антивирусной программой и почаще менять пароли. Для пароля нужно использовать двухфакторную аутентификацию (привязка мобильного номера для подтверждения входа в аккаунт). Также важно не пользоваться общественными Wi-Fi. Если такая необходимость все-таки есть, то тогда нужно использовать VPN, который лучше включать не через бесплатные сервисы, а через проверенные приложения.

Если защитить аккаунты от взлома все-таки не удалось, то тогда эксперты советуют попытаться прибегнуть к помощи техподдержки социальных сетей. Также важно сразу же изменить пароли в других соцсетях и проверить все личные данные антивирусной программой. Вполне возможно обратиться в полицию, правоохранители могут помочь вернуть страницу и наказать злоумышленников.