Фейс-контроль: Заплати лицом за электричку

В Москве тестируется прототип системы, способной по биометрическим данным пассажира судить о том, есть ли у него билет.

Эксперимент проходит на Киевском вокзале и ТПУ «Солнечная». Цель эксперимента – увидеть, есть ли основания вводить систему в эксплуатацию.

Ожидается, что система ускорит прохождение турникетов, т.к. вместо предъявления билета будет сканировать лицо человека определять, есть ли у него билет. При этом пассажир сам сможет разрешить или запретить считывать его биометрику.

Считается, что транспортная система идёт к в сторону единого билета и минимального времени прохождения контрольных процедур. Будет ли оправдана система распознавания лиц, покажет время.

Кстати, чуть ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево намерены ввести систему распознавания лиц.