«Яндексфон» покажут публике 5 декабря

Первый смартфон от успешного российского интернет-сервиса будет презентован в штаб-квартире Яндекса 5 декабря этого года.

Как сообщается, среди преимуществ устройства будут установленный голосовой бот «Алиса» и модуль NFC, позволяющий оплачивать покупки с помощью своего телефона.

Известно, что это будет доступное устройство без особых технических «наворотов», аппарат будет иметь средние характеристики: 5.65-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080, 8-ядерный процессор от MediaTek, 4 гб ОЗУ и 64 го встроенной памяти.

Телефон будет выпускаться в единственной комплектации и обойдётся в 19990 рублей. В продаже модель появится через несколько дней после презентации. Кроме того, разработчик объявил о намерении выпустить в следующую модель уже в 2019 году.