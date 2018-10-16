Microsoft сделал некоторые обновления в программах

Сегодня, 07:41 \\ Техника и технологии

Корпорация Microsoft ввела некоторые изменения в программах Office 365, а именно в Word и Excel.

Как сообщает портал The Verge, с 2013-го года, корпорация не меняла дизайн программ Office 365, но чудо сучилось. Microsoft изменили иконки в Word, Excel, PowerPoint, Skype и во многих других. Теперь иконки программ Office 365 отражают стильный и современных подход к работе.

Например, в Word убрали лист бумаги, а в Excel - надоедающую многим таблицу. Новый дизайнерский подход к программам олицетворяет собой простоту. Обновления Office 365 будут иметь все платформы - Android, iOS, Windows и Mac.

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