Microsoft сделал некоторые обновления в программах

Корпорация Microsoft ввела некоторые изменения в программах Office 365, а именно в Word и Excel.

Как сообщает портал The Verge, с 2013-го года, корпорация не меняла дизайн программ Office 365, но чудо сучилось. Microsoft изменили иконки в Word, Excel, PowerPoint, Skype и во многих других. Теперь иконки программ Office 365 отражают стильный и современных подход к работе.

Например, в Word убрали лист бумаги, а в Excel - надоедающую многим таблицу. Новый дизайнерский подход к программам олицетворяет собой простоту. Обновления Office 365 будут иметь все платформы - Android, iOS, Windows и Mac.