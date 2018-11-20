Скрытая функция: пользователи нашли в iPhone полезную опцию

Функция является «секретной», так как многие пользователи попросту не знают о ее существовании. Опция полезна для людей, которые плохо видят или же хотят прочесть очень мелкий шрифт.

Как оказалось, компания Apple продумывает гораздо больше моментов, чем многим кажется. Пользователи нашли в iPhone полезную опцию. Скрытая функция поможет владельцам «яблочных» смартфонов быстро просматривать текст с мелким шрифтом. При помощи «секретной» опции iPhone превращается в лупу, которая имеет несколько фильтров, значительно упрощающих чтение мелкого шрифта.

Человек, забывший дома очки, сможет без труда прочесть состав продукта в магазине или же ознакомиться с меню в ресторане. Для включения скрытой функции нужно открыть меню настроек и выбрать категорию «основные». Затем следует выбрать «универсальный доступ» и нажать на надпись «лупа». После этого нужно включить опцию и навести на текст камеру.