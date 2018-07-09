Новое приложение для наушников позволяет злоумышленникам красть данные

Недоработка нового приложения для популярных наушников Sennheiser стала брешью для хакеров всех сортов.

Приложения HeadSetup и HeadSetup Pro для наушников фирмы Sennheiser чуть не подорвали кибербезопасность. Как сообщается в отчёте немецкого агенства Secorvo Security Consulting, в новые приложения были внедрены ключи, позвлявшие третьему лицу осуществлять кибер-преступления через устройства пользователя, которому не посчастливилось установить новое приложение для любимых наушников.

К счастью, компания Sennheiser быстро пресекла возможные последствия, выпустив бесплатный апдейт, который можно скачать на официальном сайте поддержки Sennheiser. Здесь также важно понимать, что вина лежит на разработчиках софта, которые допустили такую промашку. Забавно, но подобный случай уже был три года назад, когда недоработанное приложение для планшетов Lenovo Superfish позволяло хакерам красть личную информацию пользователей.