Искусственный интеллект научился восстанавливать картины с помощью 3D-принтера

Теперь у ценителей живописи есть возможность заполучить максимально точную репродукцию любимого полотна по заметно меньшей цене.

На самом-то деле сделать копию картины не сложно. Достаточно лишь отсканировать на обычном принтере и распечатать. Однако, более утончённые ценители вполне справедливо делают замечание в сторону потери качества такой, с позволения слова, репродукции. Оснащённый лишь четырьмя цветными чернилами, обычный 2D-принтер не способен передать всю ту цветовую палитру, которая как раз и является одним из краеугольных камней, создающих атмосферу полотна. Можно, конечно, поискать профессионала, который вручную напишет репродукцию. Однако, и это не будет точной копией, поскольку каждый человек уникален по своей природе, а посему и в профессиональной репродукции будут невольно видны или слышны отголоски, так сказать, личного мнения её создателя. Да и стоить такое удовольствие тоже дёшево не будет.

Благодаря усилиям исследователей из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта была разработана система RePaint, способная максимально точно воссоздать картину любой сложности при помощи управляемого искусственным интеллектом 3D-принтера. Принцип работы системы позволяет ИИ определять наиболее правильно сочетание цветов для получения максимально реалистичного воспроизведения всего многообразия оригинальной картины.

На данный момент созданная система находится на стадии тестирования, но уже способна делать репродукции картин даже размером с почтовую марку. Создатели этой машины также полагают, что это может частично решить и проблему кражи ценных картин, поскольку теперь музеи смогут при необходимости выставлять точные репродукции на обозрение. А также это поможет воссоздать оригинальное полотно в случае его повреждения или утери. RePaint уже был опробован в репродукции картин Клода Моне и Винсента Ван Гога. В будущем ожидается воспроизведение технически более сложных художников, таких как Сальвадор Дали, Иван Шишкин и Здзислав Бексиньски.