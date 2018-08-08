В России создали первый чип для 30-километровой сети интернета вещей

Сейчас разработчики тестируют опытные образцы из дебютной партии. О новом достижении рассказал индустриальный директор "Ростеха" Сергей Сахненко.

Микросхему 5х5 миллиметров разработали инженеры холдинга "Росэлектроника". Она является первым в России чипом, способным связать устройства на расстоянии до 30 километров. Беспроводная сеть для обмена данными работает в диапазоне от 100 МГц до 2,5 ГГц, оптимальном для интернета вещей. Её преимуществом является высокая защита от взлома.

В "Ростехе" утверждают, что созданные чипы найдут широкое применение в России. Они оценили потребность отечественного рынка в 1 миллионе устройств, поддерживающих интернет вещей. Такая технология пригодится в транспорте, коммуникациях, сельском хозяйстве, быту и различных сферах промышленности. Она позволит частично отказаться от электроники из-за рубежа. Вполне возможно, что в будущем их будут импортировать в другие государства.