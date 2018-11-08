Аналитики нашли приложения для Android, которые крадут деньги у пользователей

Разработчики-мошенники придумали способ, как срубить ещё больше денег через фейковую рекламу в своих приложениях.

Как сообщают аналитики из интернет-ресурса Kochava, ими были найдены 8 приложений для мобильной операционной системы Android, которым уже предъявлено обвинение в махинациях с рекламными объявлениями. Созданные китайскими разработчиками, данные приложения перешли отметку в два миллиарда по скачиваниям из Google Play.

Помимо отслеживания поведения пользователей, эти приложения также способны имитировать успешную загрузку приложений с последующим отображением назойливой рекламы. Постоянные предложения избавиться от рекламы за деньги, по мнению аналитиков и принесли разработчикам миллионы. Подтверждена опасность следующих приложений: Clean Master, CM File Manager, CM Launcher 3D, Security Master, Battery Doctor, CM Locker, Cheetah Keyboard. Занимательно то, что Cheetah Mobile и Kika Tech, разработавшие эти приложения, уже уличались в подобных махинациях.