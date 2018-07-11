Смартфон вместо посадочного талона: ноу-хау в аэропортах России

Сегодня, 08:10 \\ Техника и технологии

Согласно приказу Минтранса, в будущем году посадочные талоны в аэропортах страны могут быть заменены смартфонами.

 Бумажная версия талона будет также доступна, но перестанет быть обязательной.

Билет будет оформляться в виде штрих-кода и будет отправлен на электронный носитель пассажира. Выводимый на экран планшета или смартфона штрих-код будет считываться специальным датчиком.

Такая процедура сделает процесс регистрации пассажиров быстрее и удобней, а также позволит снизить затраты авиаперевозчиков. Кроме того, это отвечает трендам современности, многие страны уже применяют эту систему.

Инициативу Минтранса уже поддержал ряд аэропортов, установив турникеты для обработки электронных билетов.

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