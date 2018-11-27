Россия планирует приступить к реализации лунной программы

В рамках программы изучения и освоения Луны российские учёные предложили построить на поверхности естественного спутника Земли космическую станцию и обсерваторию.

Предложение получило поддержку от Совета РАН по космосу. Подробности строительства космических станций обсуждались на заседании Совета РАН по космосу и «Роскосмоса». Кроме того, помимо этого была затронута тема комплексной концепции общей программы исследования и освоения Луны – последовательность от автоматических аппаратов «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» к пилотируемой программе.

Авторы программы в течение трёх месяцев совместно с «Роскосмосом» будут работать над созданием российской лунной программы, после чего представят её президенту РФ Владимиру Путину. Отмечается, что учёные не собираются повторять достижение американцев, однако не хотят оставаться на втором месте после них.

В начале ноября о планах России развернуть на луне базу сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что сейчас перед страной стоит более масштабная задача, чем та, с которой столкнулись США в 60-е и 70-е годы во время реализации лунной программы. Кроме того, Рогозин отметил, что Россия планирует использовать роботов-аватаров для изучения Луны. Чуть позже глава корпорации рассказал, что «Роскосмос» совместно с NASA пересмотрит концепцию окололунной станции, вследствие чего возможности России в проекте станут шире.