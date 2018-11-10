Голосовой помощник Alexa встроили в роботизированную "поющую" рыбу

Знаменитый сувенир от компании Big Mouth Billy Bass в виде «поющей» роботизированной рыбы теперь имеет встроенного голосового помощника Alexa.

В штатах очень популярен настенный сувенир в виде рыбы. Механизм закреплен на специальном основании с кнопкой. При нажатии рыба начинает забавно двигаться, разговаривать и петь. Новые модели от Big Mouth Billy Bass оснастят голосовым помощником от Amazon под названием Alexa. Рыба заработает совместно с помощником, если ее подключить к смарт-колонкам Amazon Echo. Рыба сможет реагировать на голосовые команды Alexa, говорить ее голосом и даже движение рта рыбы обещают синхронизировать со словами Alexa.

Уже скоро настенная рыба сможет не только петь, но и оповещать о погоде и новостях – обо всем том, о чем рассказывает Alexa. Сделать предварительный заказ сувенира можно на Amazon за 40 долларов.

Интересно, что в начале ноября текущего года в СМИ появилась информация о «взломе» роботизированной рыбы. Американец Браян Кейн, будучи разработчиком, самостоятельно внедрил Alexa в механизм сувенира. Неизвестно, последовала ли компания Big Mouth Billy Bass примеру Кейна или внедрение помощника было их собственной идеей.