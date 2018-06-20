"Одноклассники" представили платформу для видеоконтента и рассказали о будущем сериале

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновление своего видеосервиса, главной особенностью которого стало появление творческой студии – некой платформы для видеоконтента. Также ОК поделилась деталями будущего сериала.

Видеосервис обновится до конца текущего года. Партнеры могут запросить обновление уже сейчас. Творческая платформа будет полезна для всех, кто увлекается созданием видео. Это станет интересным решением для видеоблогеров. На творческой платформе авторы видеоконтента смогут разнообразить его викторинами, голосованиями, кликабельными аннотациями к своим видеороликам. Также, на видео можно будет разместить текст. Платформа станет доступна для всех пользователей в течение месяца, это касается и приложений на iOS и Android.

«Одноклассники» презентовали свое мобильное приложение для трансляций под названием OK Live. Кроме обновленного дизайна, приложение позволит подключать к трансляции гостей, которые позвонят во время прямого эфира. Этот функционал появится в ближайшее время и в трансляциях на веб-версии соцсети.

Еще одной полезной функцией платформы станет возможность финансовой поддержки автора видео. Причем, «донатить» автору видео можно будет по-разному: в веб-версии и во всех приложениях соцсети. Те, кто занимается трансляциями профессионально, смогут призвать зрителей поддержать разнообразные социальные акции.

Социальная сеть поделилась еще одной новостью: планируется съемка комедийного сериала под рабочим названием «Пять с плюсом». Съемочный процесс стартует вначале 2019 года. Сюжет расскажет о молодоженах из столицы, которые накануне свадьбы решили сдать в аренду знакомым свою квартиру. Режиссером проекта был выбран Сергей Сенцов, известный работой над сериалом «Физрук».