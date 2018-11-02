Audi тестирует прототип беспилотного летающего такси

Как стало известно, популярные компании Audi и Airbus испытали первое летающее такси. В будущем сервис перевозок будет применять такие нововведения как дрон и беспилотный электрокар.

Не так давно на официальном мероприятии был представлен рабочий прототип данного вида транспорта. Продемонстрированный прототип является уменьшенной копией. Компании рассчитывают уже в следующем десятилетии клиенты смогут воспользоваться новым сервисом. Летающие такси будут использоваться в крупных городах как альтернатива традиционным таксопаркам.

Также стоит отметить тот факт, что Audi зарегистрировала два новых логотипа. За основу взят прежний логотип. Но у первого границы колец внутри рисунка, а у второго между собой объединяются пары колец, с такими же стертыми внутри границами. Примечательно, что новые логотипы могут применяться для «транспортных средств и их конструктивных элементов». Но патентная заявка еще не означает, что эти логотипы обязательно будут использоваться компанией. Эксперты предположили, что Audi пытается сформировать имидж возможных брендов.

Разработчик VR-гарнитуры «с человеческим зрением» привлек инвестиции. Отмечается, что гарнитура будет выпущена уже в 2019 году. Устройство будет ориентировано на корпоративных клиентов. Компания уже подписала предварительные соглашения на поставку VR-очков с Airbus, Audi, BMW и Volkswagen.