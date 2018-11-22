«Яндекс.Такси» проявит строгость в отношении водителей, превышающих скорость

Сегодня, 18:22 \\ Техника и технологии

«Яндекс.Такси» теперь будет строг по отношению к водителям, превышающим скорость. Разработчики сервиса представили технологию, благодаря которой превышение скорости таксистами будет отслеживаться автоматически.

Новая технология начнет работу во всех российских городах, где доступно к заказу такси от «Яндекса». С помощью GPS будет фиксироваться дрожный трек и скорость автомобиля. Система сравнит зарегистрированную скорость с той, которая разрешена на том или ином участке пути. Погрешности из-за GPS-сигнала также будут учитываться и не повлияют на итоговую оценку скорости водителя.

Таксометр предупредит человека за рулем, если он систематически превышает рекомендуемый показатель скорости на 20 км/ч и больше. После нескольких предупреждений водителю будет ограничен доступ к заказам. Если нарушения постоянные, доступ будет закрыт навсегда.

Несколько российских городов в ходе тестирования системы уже испытали ее на практике с сентября по октябрь. В «Яндекс.Такси» заметили, что 92% нарушителей прислушиваются к предупреждениям после двух уведомлений и начинают водить в больше осторожностью. Только 1% сотрудников был заблокирован в приложении навсегда.

Руководство сервиса обещает в будущем внедрение системы, которая будет определять потенциально опасный и некомфортный стиль вождения.

Ранее «Яндекс.Такси» сообщили, что теперь можно заказывать одновременно до трех машин с помощью одного гаджета.

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Автор - София Волкова
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