Смартфон Huawei Nova 4 получит мощную батарею на 4100 мАч

Компания Huawei готовит к презентации новый смартфон Nova 4, премьера которого назначена на декабрь 2018 года.

Разработчики оснастили гаджет безрамочным экраном 6,3 дюйма (примерно 16 сантиметров) с разрешением 2340x1080 Мп. Работать новинка будет на процессоре Kirin 980 или Kirin 970. Для того, чтобы удержать цену Huawei Nova 4 в среднем сегменте, компания не должна использовать новейшую однрокристальную систему Kirin 980. Поэтому, как ожидается, смартфон будет оснащен по-прежнему актуальной однокристальной системой Kirin 970. Но, это все только предположения.

Фронтальная и основная камера телефона будут иметь двойные объективы на 26 Мп. В качестве операционной системы специалисты установят Android 9.0 Pie. Также сообщается, что смартфон будет поддерживать 5G и получит 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. На задней панели Nova 4 расположится дикталоскопический датчик. Но самым приятным бонусом станет аккумулятор емкостью 4100 мА.ч.

Популярный инсайдер и латвийский дизайнер Huawei Бенджамина Гескин ранее опубликовал в Twitter фото еще не вышедшей новинки, на котором отчетливо видно, что фронтальная камера будет расположена в верхнем углу дисплея. Внешним дизайном смартфон напоминает Huawei P20 Pro. На обратную панель смартфона нанесены градиентные цвета.