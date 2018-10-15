В России создадут Единую транспортную карту РЖД

Во время 10-го Ежегодного инвестиционного форума «Россия зовет» совместный проект создания Единой транспортной карты РЖД анонсировали «РЖД», Банк ВТБ и «Транстелеком».

Единая транспортная карта послужит для удобной оплаты использования железнодорожного транспорта, как на дальние расстояния, так и в пригородных поездах. Также, новым инструментом можно будет воспользоваться для оплаты услуг на ЖД вокзалах и остановочных пунктах.

Инициаторы создания Единой транспортной карты утверждают, их нововведение станет удобным способом оплаты товаров и услуг «РЖД» с помощью наличных средств или при помощи банковской карты. Тем, кто приобретет карту, будут доступны различные тарифы, бонусы за поездки и интересные предложения.

Пополнить новый «билет» средствами можно будет несколькими способами: на официальном сайте «РЖД», посредством мобильного приложения «РЖД Пассажирам», можно воспользоваться банкоматом ВТБ, а также с помощью наличных в вокзальных кассах.

Пустить ЕТК в массовое пользование планируют в 2019 году. Переход к новому способу использования услуг РЖД понравится пассажирам не только своим удобством, но и будет способствовать экономии средств на приобретение билетов.