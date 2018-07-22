Новые очки Google Glass были анонсированы в Geekbench

Как стало известно, новые очки Google Glass от американской компании появились в Geekbench. По имеющимся данным, новое "умное" устройство получит название Google Glass Enterprise Edition 2.

Устройство будет оснащено 10-нанометровым чипом Qualcomm Snapdragon 710 и 3 Гб оперативной памяти. Очки будут работать под управлением операционной системы 8.1. Отмечается, что незадолго до анонса изобретения была пройдена сертификация в Федеральной комиссии по связи США. Первую версию Google Glass выпустили в 2013 году, но новинка не нашла желаемого отклика у пользователей, поскольку ее стоимость была достаточно высока.

Также стоит отметить тот факт, что сотрудники Google опубликовали письмо против запуска в КНР поисковика Dragonfly. Аргументировали они это тем, что такая инициатива будет способствовать процветанию в Китае цензуры. Подобного рода контроль будет использоваться, чтобы заставить замолчать представителей маргинальных слоев общества, а также для продвижения правительственных интересов.

Google обвинили в нарушении правил о защите персональных данных в ЕС. Был сделан акцент на том, что Google собирает данные о местоположении пользователей своих приложений и не дает пользователям ясной информации о том, для чего это нужно и к чему вообще ведет.