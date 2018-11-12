Niantic и Samsung выпустят эксклюзивную игру о Гарри Поттере

Южнокорейская компания Samsung планирует вложить в разработку эксклюзивной мобильной игры о Гарри Поттере более 40 миллионов долларов, которая появится в 2019 году. Samsung реализует проект совместно с американской студией-разработчиком Niantic.

Ходят слухи, что будущая игра по функционалу и стилистике будет очень сильно напоминать некогда популярный Pokemon GO. Однако новый проект никак не затронет Pokemon Go, который останется самостоятельной франшизой.

Выход игры о мальчике со шрамом намечен на 2019 год и таким образом совпадет с релизом новой линейки гаджетов Samsung. Игра будет создана специально для линейки Samsung Galaxy и будет по умолчанию встроена во все смартфоны Galaxy Note10.

Известною, что для игры будет разработан специальный стилус Samsung S-Pen в виде волшебной палочки, стилизованный под вселенную Гарри Поттера, однако приобретать его придется отдельно. C его помощью можно будет реализовывать в игре заклинания, которые произносят волшебники.