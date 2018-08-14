YouTube откроет бесплатный доступ к сериалам Originals

С 2019 года собственные проекты видеохостинга можно будет смотреть без Premium-подписки. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на представителей компании.

В начале 2018 года YouTube запустил платную подписку, которая убирает рекламу и открывает доступ к эксклюзивному контенту. В том числе, к разделу Originals, хранящему ряд сериалов. За такие условия создатели требуют платить каждый месяц по 12 долларов или по 200 рублей для жителей России. Подписка также позволяет использовать YouTube Music. Хотя на него можно подписаться отдельно.

По данным издания, вскоре услуги станут абсолютно бесплатными, пусть и с рекламными вставками. Таким образом YouTube реагирует на интерес аудитории и пытается привлечь к Originals больше зрителей. Пресс-служба отмечает, что бесплатный доступ будет распространяться лишь на новые, пока не вышедшие, проекты. Для просмотра сотни уже опубликованных сериалов потребуется оплатить Premium. Среди них: "Кобра Кай" и "Происхождение".

Business Insider предполагает, что в будущем YouTube может и вовсе лишиться Premium-подписки в угоду интегрированной рекламы. А перемены в стратегии на 2019 год совпадают с запуском стримингового сервиса от Apple, который должен выйти в марте эксклюзивно для владельцев техники бренда.