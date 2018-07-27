Канадская корпорация Corel купит российскую IT-компанию Parallels, которая занимается разработкой продуктов в области виртуальных машин и удаленного запуска приложений.

Уже известно, что после продажи Parallels останется независимым подразделением в составе Corel. Сумма сделки пока не разглашается. Компания Parallels известна прежде всего по программе Parallels Desktop.

Основными акционерами российской компании являются Сергей Белоусов и Илья Зубарев. Они отказались давать какие-либо комментарии по поводу предстоящей сделки.

Напомним, что Parallels была основана в 1993 году и базируется в Сиетле (штат Вашингтон, США). Штат компании насчитывает порядка 300 сотрудников, работающих более чем в десяти странах по всему миру. Помимо Америки, крупные центры разработок Parallels находятся в России, Эстонии и на острове Мальта. Средний оборот фирмы составляет более 150 миллионов долларов в год.

Corel Corporation-канадская компания, один из ведущих производителей программного обеспечения в мире. Была основана в 1985 году Майклом Коуплендом. Известность компании принес выпуск графического редактора CorelDRAW. В настоящее время в линейке Corel насчитывается около двадцати собственных графических программ, и еще примерно столько компания приобрела у других компаний.