МГТС подключила бизнес-сервис YouDo к оказанию бытовых услуг москвичам

Жители столицы и Подмосковья получат возможность приглашать мастеров в дом через интернет. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба.

В 2016 году "Московская городская телефонная сеть" запустила "Домашний оператор", который помогал москвичам заказать на дом различные бытовые услуги. С его помощью компания планировала увеличить прибыль непрофильным методом. Проанализировав достижения сервиса за два года, руководство МГТС решило перевести его работу на модель аутсорсинга.

Теперь задачу по оказанию бытовых услуг взяли на себя сотрудники бизнес-сервиса YouDo. Ведь у партнеров насчитывается 5 миллионов активных пользователей, из которых 850 тысяч - исполнители заказов. Как подсчитали в сентябре, сервис позволил заказать и выполнить услуг на 15 миллионов долларов. В то же время, ежемесячное количество заказов через "Домашний оператор"составляло около 10-15 тысяч рублей. Подключив свои усилия к наработкам МГТС, представители YouDo смогут оказывать те же услуги, не вкладывая дополнительных средств. Ожидается, что в 2019 году количество исполнителей вырастет до 1 миллиона.

Вместе с МГТС, сервис будет предоставлять доступ к различным бытовым услугам. К примеру, москвичи смогут найти на сайте частного подрядчика для выполнения ремонта, разнопрофильных задач по хозяйству, починки приборов, сантехники, электроники и тому подобное. Кроме того, желающие смогут нанять репетитора, курьера или уборщика на короткое время.