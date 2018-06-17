На автопилоте: Норвегию начали бороздить автоуправляемые грузовики

Концерн Volvo разработал и запустил в работу грузовые автомобили, не требующие водителя для управления.

С каждым днём инновации и технический прогресс всё больше и больше вливаются в нашу жизнь.

И в то время, пока одни автомобильные компании лишь только тестируют машины с автопилотом, шведский гигант уже проходят последние испытания перед запуском в «свободное плавание». Компания заключила сделку, предметом которой явились 6 грузовых автомобилей, которые будут вывозить известняк из норвежской шахты Brønnøy Kalk в порт. Расстояние от точки до точки составляет всего 5 километров, но всё когда-то начинается с малого.

Концерн Volvo полностью заинтересован, чтобы проект работал качественно и без сбоев: владельцы шахты платят за каждую метрическую тонну перевозимого груза. Грузовики уже введены в пробную эксплуатацию и ожидается, что в штатный режим колонна из шести грузовиков заработает к концу 2019 года.