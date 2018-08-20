Xiaomi выпустит роутер со слотом для SIM-карты

Руководство китайской компании намерено в скором времени пополнить товары в сфере сетевых устройств. Разработчики готовят новый маршрутизатором серии Mi Router. Об этом сообщил вице-президент Xiaomi Тан Му, сообщает iXBT.com.

По словам вице-президента, многих интересовало, будет ли в 2018 году произведен выпуск нового роутера. Тан Му успокоил пользователей. Он не только рассказал о новинке, но даже продемонстрировал фотографию. Как заявил представитель руководства, в настоящее время гаджет проходит тестирование, чтобы его внедрение в широкое производство прошло без проблем.

Господин Му рассказал об этом в популярной в Китае социальной сети Weibo. На опубликованном снимке изображена лишь задняя панель. Исходя из фото, эксперты делают вывод о наличии у маршрутизатора двух сетевых портов для подключения Ethernet-кабелей.

Кроме того, роутер оснащен слотом для SIM-карты. Вице-президент объяснил, что таким образом гаджет будет подключаться мобильным сетям. Он указал, что имеет в виду сервисы 4G/LTE. Устройство обладает несколькими антеннами. Относительно верхней панели господин Му ничего не комментировал, однако, на ней можно увидеть определенные индикаторы. Благодаря им можно будет определить текущее состояние роутера. По предварительным данным, анонс выпуска состоится уже в следующем месяце.