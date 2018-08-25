Сель-хоз. дроны: фермеры Германии активно используют высокие технологии

Немецкие фермеры считают квадрокоптеры очень полезным подспорьем в работе. Почти 10% фермеров используют дроны в аграрных целях. Как заявляет Бернхард Роледер, генеральный директор Bitkom Dr. Ing., ни в одной другой промышленности дроны не используются так активно, как в сельском хозяйстве.

Целевое применение квадрокоптеров крайне разнообразно. Благодаря получению цветовых карт полей можно точнее определить наилучшее время сельскохозяйственных процедур, таких как удобрение, сбор урожая или орошение культур.

Как говорит председатель Немецкой организации фермеров Бернхард Крюскен, использование высоких технологий поднимает статус сельского хозяйства в глазах общества и помогает привлечь новые талантливые кадры, так как молодёжь любит всё современное и технологичное. К тому же, это позволяет работать более экологично, что так же соответствует духу времени.