Открыт сервис для официального «взлома» iPhone с паролем

Сегодня, 07:55 \\ Техника и технологии

Компания DriveSavers запустила сервис, позволяющий скопировать все данные с заблокированного устройства Apple.

 Среди контента, доступного к восстановлению, отмечены видео, фото, контакты, текстовые сообщения, голосовые записи и заметки.

Доподлинно не известно, каким методом сервис от DriveSavers позволяет провести операцию копирования. Не исключён простой перебор паролей по собственной технологии компании.

Известно, что услуга копирования данных доступна только владельцу устройства или его родственникам, в случае его гибели. Сторонние лица не смогут прибегнуть скопировать данные.

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