20% россиян остались без выхода в Youtube и Вконтакте

Сегодня, 19:38 \\ Техника и технологии

Как стало известно, одна пятая часть населения России была оставлена без Youtube и «Вконтакте». Не так давно в российском сегменте интернета наблюдался сбой доступа к ряду популярных ресурсов, что затронуло около 20% российских пользователей.

Отмечается, что причиной сбоя стала ошибка протокола BGP у мелкого провайдера, который из-за нее перенаправил на себя трафик «Ростелекома». Но сеть оказалась не готова к такой нагрузке, что привело к многочисленным сбоям в работе. Неполадки продолжались в течение часа.

Также стоит отметить тот факт, что Россия попала в список стран с наиболее стабильным интернетом, она находится на тринадцатой строчке рейтинга. Такие данные сообщает компания Qrator Labs, которая занимается противодействием DDoS-атакам. Рейтинг демонстрирует, какой процент национального сегмента интернета отключится от сети при сбое в работе наиболее крупного оператора связи. Для России в качестве оператора исследователи брали государственный «Ростелеком». Примечательно, что год назад Россия находилась на той же самой позиции.

Qrator Labs приняла участие в Евразийском экономическом форуме, который проходил в Вероне в конце октября этого года. Технический директор компании обозначил, в каких областях на данный момент может быть использован искусственный интеллект. К ним относятся такие сферы как анализ большого объема данных, отслеживание периодичности событий и поиск резких всплесков трафика.

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Автор - Алевтина Сергеева
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