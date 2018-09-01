Apple научит предпринимательниц разрабатывать приложения

Стартовал прием заявок на курс от Apple под названием Entrepreneur Camp. В рамках курса корпорация научит предпринимательниц разрабатывать приложения, как сообщает издание Inc.Russia.

Курс направлен на поддержку женских стартапов. Он пройдет в штаб-квартире Apple в Калифорнии. Компания опубликовала заявление об этом на своем официальном сайте. Обязательным условием для подачи заявки компанией является наличие в ее штате женщины на должности разработчика, или же самим основателем компании должна быть женщина. Разработчица должна уметь программировать на языке Swift или Objective-C. Также, у начинающего бизнеса уже должен быть прототип будущего приложения. Обучение стартует в январе будущего года.

Когда Apple закончит отбор участников, руководство выбранных компаний отправит на обучение три человека – основательницу, разработчицу и сотрудника компании. На протяжении двух недель участники будут узнавать на примере магазина приложений App Store основы дизайна, технологии и маркетинговые стратегии. Более того, в написании кода участникам помогут опытные разработчики.

Обучающий курс не будет одноразовой акцией. В январе 2019 года Apple обучит 10 компаний, а уже в будущих программах это число увеличат до 20. Entrepreneur Camp будет проходить каждый квартал.