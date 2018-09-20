Ulefone представила бюджетный смартфон S10 Pro за 100 долларов

Китайская компания Ulefone добавила на рынок бюджетных смартфонов еще одну новинку и презентовала смартфон S10 Pro, цена которого не будет превышать 100 долларов.

Устройство имеет минимальные рамки вокруг дисплея и оснащен процессором Mediatek MT6739. Диагональ экрана смартфона составит 5,7 дюйма (примерно 14 сантиметров), а разрешение экрана – 1498x720 Мп. Также разработчики снабдили Ulefone S10 Pro 2ГБ оперативной и 16 ГБ портативной памяти и аккумулятором мощностью 3,35 мАч.

На задней панели устройства разместится дактилоскопический датчик, скорость реакции которого составит 0,2 секунды. Помимо этого, на панели будет находиться камера с двумя объективами с разрешением 13 и 5 Мп, рядом с которой будет находиться светодиодная вспышка. Разрешение фронтальной камеры также составляет 5 Мп.

Ранее смартфоны Ulefone (T2 Pro, T2 и X) были включены в рейтинг бюджетных замен iPhone X.

Ulefone Mobile - это один из крупнейших китайских производителей смартфонов и аксессуаром к ним. Как бренд существует с 2014 года, однако в качестве производителя мобильных устройств работает с 2006 года. Помимо смартфонов, в линейке Ulefone также есть "умные" часы uWear и GW01.