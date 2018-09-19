Sony презентовала ретро-консоль PlayStation Classic

Сегодня, 02:30 \\ Техника и технологии

Компания Sony опубликовала видео с распаковкой новой ретро-консоли PlayStation Classic и сообщила ее подробные технические характеристики.

На консоли будут предустановлены 20 популярных оригинальных игр PlayStation. Среди них: Final Fantasy VII, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid, Oddworld: Abe’s Oddysee и другие. Некоторые из них будут поддерживать мультиплеер на два игрока.

Также консоль будет проигрывать ту самую знаменитую стартовою заставку, которая появлялась при запуске PlayStation. Новая приставка достаточно миниатюрна: ее размеры 14,7 см × 3,3 см × 10,4 см. Это на 45 % меньше самой первой PlayStation. Вес — 170 грамм. Консоль имеет возможность транслировать игры в разрешении 720p или 480p, в зависимости от дисплея и будет подключаться к экрану через HDMI провод. Других способов разработчики Sony не предусмотрели.

Помимо этого неудобства новинка поддерживает только собственные геймпады, что исключает возможность использования DualShock 4 или контроллеров от PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation 3. Также отсутствует функция System Link, благодаря которой можно соединить несколько приставок в единую сеть.

Смена диска будет работать очень просто: когда он закончится, консоль сама попросит его сменить, просто нажав на кнопку Open на PlayStation Classic.

Также в консоли будут встроены 15 виртуальных слотов карты памяти, на которых можно будет сохранять все игровые успехи. Заряжаться PlayStation Classic будет от USB мощностью минимум 1A. Адаптер для розетки в комплекте не предусмотрен.

Напомним, что Sony уже открыла в России предзаказ на PlayStation Classic. Стоимость новинки составит 8999 рублей, однако для тех, кто успел успел заказать новинку заранее, цена будет ниже на тысячу рублей. Официально продажи начнутся 1 декабря.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

В Сети появились скриншоты нового дизайна Steam

 Снимки в своем Twitter опубликовал Павел Джандик, который является создателем SteamDB и Steam Status. По данным, компания Valve действительно готовится к редизайну площадки Steam, однако...

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Canon выпустила компактный Bluetooth-принтер для печати фотографий со смартфона

 Устройство весит всего 160 грамм, а по размерам напоминает стандартный смартфон – 12х8...

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Колхоз им. Терминатора: Рязанская область станет первым полигоном для работы беспилотных тракторов

Первый российский агрокомплекс, обслуживающийся беспилотной сельхозтехникой, будет создан...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ