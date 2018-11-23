Солнечные батареи стали ещё эффективней

Материаловеды FAU (Friedrich-Alexander-Universität) достигли нового показателя в работе органических солнечных элементов.

Используя серию комплексных оптимизаций, учёные достигли показателя эффективности преобразования энергии 12,25% на м2. Такие результаты достигнуты совместно с партнерами из Южно-Китайского технологического университета (SCUT).

За последние несколько лет органические фотогальванические системы быстро развивались. «С нашими партнерами в Китае мы обнаружили новую органическую молекулу, которая поглощает больше света, чем фуллерены, которые также очень долговечны», - говорит профессор материаловедения FAU Кристоф Брабек.

Значительные улучшения в производительности и долговечности означают, что органические гибридные солнечные батареи стали интересными для коммерческого использования. Однако для разработки практических прототипов технология ещё должна быть перенесена из лабораторных размеров в несколько квадратных миллиметров в стандартизованный размер одного квадратного сантиметра.

«Значительные потери часто возникают во время масштабирования», - говорит доктор Нин Ли, научный сотрудник FAU. Во время проекта, финансируемого Немецким исследовательским фондом (DFG), Нин Ли и его коллеги из SCUT в Гуанчжоу смогли значительно сократить эти потери. Следующий шаг предполагает расширение модели до размера модуля на Солнечной фабрике будущего в Energie Campus Nürnberg (EnCN) до начала разработки практических прототипов.