OnePlus объявил о начале сотрудничества с британской гоночной командой

Британская команда Формулы-1 «Макларен» (англ. McLaren) объявила о начале сотрудничества с китайским производителем смартфонов OnePlus. Официально о начале сотрудничества будет объявлено на презентации, которая пройдет 11 декабря на базе McLaren в Уокинге (Великобритания).

В ходе мероприятия будет подробно рассказано о подробностях коллаборации. Пока известно только, что с OnePlus будет работать не только команда Формулы 1, но и подразделение McLaren Automotive.

В релизе для прессы Зак Браун, исполнительный директор McLaren отметил, что оба бренда сошлись на том, что они нацелены на скорость и производительность. Именно эти две ценности олицетворяют автомобили McLaren. В ходе сотрудничества они намерены приложить все усилия для открытия новых горизонтов инновационных идей и технологий. Также в релизе было отмечена родственная связь компании и команды. По словам Лау, они обе родились с мечтой создать что-то особенное. Помимо этого, исполнительный директор McLaren добавил, что истинное свидетельство инноваций – это «салют скорости».

Как правило все смартфоны, созданные в коллаборации с гоночными командами или автомобильными компаниями, выпускают на рынок ограниченным тиражом. Их отличают усиленные спецификации, наличие логотипа автопроизводителя и интерфейс, соответствующий стилю бренда автомобиля.

McLaren - британская автогоночная команда, представляющая собой подразделение McLaren Technology Group. Дебтировала на гонках в Монако в 1966 году. Пятикратный победитель соревнований CanAm, и трехкратный победиnель в гонках на 500 миль Индианаполиса. По одному разу выиграла в гонках 24 часа Ле-Мана и 12 часов Себринга. В настоящее время команда сконцентрирована на участии в чемпионате мира Формулы-1, где ранее восемь раз завоевывала Кубок Конструкторов.

OnePlus — китайская компания, основанная в 2013 году. Является подразделением BBK Electronics, главная цель которого - распространение смартфонов производителя за пределы Китая. Штаб-квартира расположена в городе Шэньчжэнь в китайской провинции Гуандун. Годовой оборот OnePlus в 2017 году составил более 1,5 миллиардов долларов.