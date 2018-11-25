К 2025 году облачные хранилица вытеснят другие носители информации

Как стало известно журналистам, три четверти населения Земли к 2025 году будут работать преимущественно с облачными данными. Данный вывод исходит из того, что с каждым годом тенденция на использование облачных сервисов для хранения информации возрастает.

Эксперты таких компаний как Seagate и IDC провели исследование, в результате чего выяснилось, что на данный момент времени таким образом хранят свои данные, используя сервисы ежедневно, свыше пяти миллиардов человек. Каждый пользователь станет подключаться к сети минимум один раз в 18 секунд. В течении двух-трех лет использование облачных хранилищ станет значительно популярнее, чем хранение информации на пользовательских устройствах.

Также стоит отметить тот факт, что у российской мобильной ОС появилось официальное приложение для облачного документооборота. Оно предназначено для работы с документами, как в публичной сети интернет, так и в рамках закрытых корпоративных сетей. Среди основных возможностей можно отметить такие как резервное копирование, совместный доступ и синхронизация данных.

Компания InfoWatch совместно с SAP CIS разрабатывает план действий по предотвращению утечки данных корпоративных информационных систем. Компании подписали соглашение, в котором говорилось о начале сотрудничества. Они создали первый совместный продукт, который представляет собой совокупность системы SAP и системы предотвращения утечек данных.