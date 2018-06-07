Школьник из Ярославля изобрёл робота для космических миссий

Сегодня, 14:23 \\ Техника и технологии

Школьник из Ярославля создал говорящего робота, предназначенного для полёта в космос. Своё изобретение он представил на конкурсе юных конструкторов.

Энергичный робот по имени Атом был создан Антоном Воробьёвым. Как рассказал юный конструктор, управление роботом осуществляется вручную или через программу. Передвижение и надёжное крепление к поверхности обеспечивают специальные гусеницы с шипами. Среди функций Атома значится анализ грунта, перевозка, а также сканирование веществ и передача информации на Землю. Отличительной особенностью робота является и то, что он может скучать по дому, в такие моменты Атом начинает танцевать.

Антон Воробьёв рассказал, что у робота уже есть первая миссия – установить флаг России на новой планете и собрать все данные о космическом объекте. Школьник верит, что его создание найдёт применение на практике и будет полезным для проведения космических исследований.

На конкурсе отметился и другой школьник, представивший орбитальный манипулятор для космоса. Павел Кулаков из Гаврилов-Яма собрал робота, который не только передвигается, но и находит предметы разного размера. При необходимости он может поднимать и переносить их.

Ранее компания Airbus сообщила, что созданный ею робот CIMON был успешно испытан в космосе под руководством космонавта Александра Герста. В августе следующего года в космос планируют отправить двух других российских роботов по имени Фёдор.

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Автор - Елена Андреева
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